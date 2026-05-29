ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಿಇಒ ಸಿದ್ದವೀರಯ್ಯ ರುದನೂರು ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾರತಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ನೀಡಿ ರಜೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನೀಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೆಕು. ಇಲ್ಲವೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡೆ, ಮುಖಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಎಸ್.ಭುರೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಧವ, ಸತೀಶ ಪಾಟೀಲ, ವೈಜನಾಥ ಗೌಡೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಳಗೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ