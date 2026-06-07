ಹಾರಕೂಡ: ಗ್ರಂಥಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರು ಬರೆದ ‘ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತತ್ವಪದಕಾರರು' ಹಾಗೂ `ತತ್ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಿಮಾಂಸೆ’ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾರಕೂಡ ಮಠದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಮರೇಶ ಯಾತಗಲ್, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಐನೋಳಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಳಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹಿರೇಮಠ, ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸಬರದ, ಪಿ.ಕೆ.ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-706401867</p>