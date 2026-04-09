ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 'ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದವರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹುಮನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬೂಜಿ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ಹೊಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇಶ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂದೆನಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಅವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ರಾಜೀವ ಕಡ್ಯಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಚೆಂಗಟೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಭು ತಾಳಮಡಗಿ, ಜೈರಾಜ್ ವೈದ್ಯ, ರಮೇಶ ಉಮಾಪುರೆ, ಅನಿಲ ಚಾಂದೆ, ಜೈರಾಜ್ ಸದ್ಲಾಪುರೆ, ಪರಮೇಶ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಮ್ಮತಾಯಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಯುವರಾಜ ಭೆಂಡೆ, ಮಹಾದೇವ ನಲಗಂಟೆ, ಗುತ್ತಪ್ಪ ಯರಬಾಗೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮಶಾ ಧುಂಪಾ, ಆಕಾಶ ಶಿಂಧೆ, ಶಿವರಾಜ ಧುಂಪಾ, ಕಾಶಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-33-1155138301</p>