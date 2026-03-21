ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಊರಲ್ಲಿನ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೂರಾರು ಜನರು ನೆರೆದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಗಂಡಂದಿರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

'ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು, ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸಣ್ಣವ ಸಹ 25 ವರ್ಷದವನಿದ್ದರೂ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರು ಸಹ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಸಕರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್

ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿನ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನವರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.