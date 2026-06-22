ರಾಜೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸೌಕರ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><em>ಮಾಣಿಕ ಆರ್.ಭುರೆ</em></p>.<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವಾಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಜನರು ನಾನಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಪಿಡಿಒ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಅವು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ನೀರು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಂದಕ, ಮತ್ತಿತರೆಡೆಯೂ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ದುರ್ನಾತ ಸೂಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯೂ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಅರಸರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ (ಪಾಯಗಾ) ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಕೋಟೆಯ ತಡೆಗೋಡೆಯಂಥ ಗೋಡೆ, ಕಂದಕ, ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ, ಬುರುಜ್, ಹುಡೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಈಗಲೂ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ವತಿಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್, ಲಾರಿ ಮತ್ತಿತರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೊದಲು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದ್ದಾಗ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಚೇರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ, ಆಗ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಬಹುಮಾನದ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಹಣದಿಂದ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳಾದರೂ ನಾಮಫಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಎದುರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸನ ಮತ್ತಿತರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹೊರ ಠಾಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-33-1610201776</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>