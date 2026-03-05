ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚುನಾವಣೆ; 40 ಜನರ ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p><strong>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದ ಬುಧವಾರ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 40 ಜನರು ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 75 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೆಲ ಶರಣ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಿತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 15 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಕೋರಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿರಡೆ ಒಳಗೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೆಲ ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅನಿಲಕುಮಾರ ರಗಟೆ, ಈರಣ್ಣ ಹಲಶೆಟ್ಟೆ, ಬಸವರಾಜ ತೊಂಡಾರೆ ಅವರೂ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದವರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾವತಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಮಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಯುವಕರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದೇ ಸಂಜೆ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>