ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ

ಭಾಲ್ಕಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಕಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಾಬುರಾವ್ ಧೋಂಡಿಬಾ ಜಾಧವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ ₹ 1 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯು 100 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇಗಲೂರಿನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ, ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 10-15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಅವರ ಮಗ ಅನಿಲ್ ಜಾಧವ.</p>.<p>'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದರವಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುಮನಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಿಲ್ ಜಾಧವ.</p>.<p>'ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ನದಾತರ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಏರಿಳಿತ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನದಾತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>