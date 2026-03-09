ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar

ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ತಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಶಿವಶಂಕರ

ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:55 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೇವಲ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
–ಶಿವ–ಶಂಕರ, ಪ್ರಭಾ ರೈತ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT