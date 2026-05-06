ಮಂದಿರ ದಾರಿಗೆ ಭೂದಾನ: ಸನ್ಮಾನ

<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರೇವಪ್ಪಯ್ಯ ಮುತ್ಯಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಭೂದಾನಗೈದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕೋಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಲಬರ್ಗಾ, ಈಶ್ವರ ಮಕರಲೆ, ಸುಭಾಷ್ ಮೆತ್ರೆ, ಬಸವರಾಜ ಅತಿವಾಳ, ನಾಗನಾಥ ಬಾಳೂರ, ವೆಂಕಟರಾವ್ ಬಾಳೂರ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭೂದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸುಗಮ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭೂದಾನಿಗಳ ಲಿಂಗ ಹಸ್ತದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ದಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ರಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜ್ಯಾಂತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಗಣ್ಯರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-33-399900132</p>