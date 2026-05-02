ಮಹೇಶ ರಾಚೋಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಕ್ರಂದ ಮಾನಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಭಾಲ್ಕಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹೇಶ ರಾಚೋಟೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಕ್ರಂದ ಮಾನಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಿರಾದಾರ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವೀಂದ್ರ ಶಿಂಧೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಕೀಲ ಮಹೇಶ ರಾಚೋಟೆ, ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ರವೀಂದ್ರ ಮೇತ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 167 ಮತಗಳ ಪೈಕಿ 163 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೊಂಡವು. ಮಹೇಶ ರಾಚೋಟೆ ಅವರು 79 ಮತಗಳು ಪಡೆದು ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ವಿರುದ್ಧ 6 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಎನ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭೋರಾಳೆ, ಸಂಜಯ ನಾಯಕ, ಪ್ರಭಾಕರ ಹಾಳೆ, ಮಹೇಶ ಪರಸಣ್ಣೆ, ಮಹೇಶ ಹೊಸಾಳೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾನಕಾರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಚಳಕಾಪುರೆ, ದಯಾನಂದ ಪವಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುದಾಳೆ, ನವಾಜ್, ಸಾರಂಗ, ಹಡಪದ, ಪಾಂಡುರಂಗ, ತುಕಾರಾಮ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸಂಗೋಳಗೆ, ಪದ್ಮಾಕರ ಮಲ್ಲೇಶಿ, ತಾನಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>