ಭಾಲ್ಕಿ: ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ

ಭಾಲ್ಕಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ, ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ, ಕೋಸಂ, ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ, ಕುಂಟೆ ಸಿರ್ಸಿ, ಕಲವಾಡಿ, ದಾಡಗಿ, ಬಾಜೋಳಗಾ, ಮದಕಟ್ಟಿ, ಹಲಬರ್ಗಾ ತೇಗಂಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ವರೆಗೂ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.

ಮಳೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜೋರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದ ಮಲಗಿದ್ದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಷ್ಟು ರಭಸದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಡ್ಡನಕೇರಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಕನಾಳ, ಶಿವಣಿ, ಲಂಜವಾಡ, ಮೇಥಿಮೇಳಕುಂದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಭಾಲ್ಕಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡಿದರು.

ಬಹುತೇಕರು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಜಿಯೋ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ