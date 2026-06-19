ನಿಜ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಖಂಡ್ರೆ

<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ‘ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬಿಎಲ್ಎಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತ ಬಿಎಲ್ಎ-2 ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಎರಡೆರಡೂ ಕಡೆ ಹೆಸರಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಸರು ಇಡುವಂತೆ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲಾದ ಬಿಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲಾದ ಬಿಎಲ್ಎ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಏನುಮ್ರೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಕಾರಬಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಶೋಕ ಹೊಕ್ರಾಣೆ, ಮಾಧವ ಹಸ್ಸೂರೆ, ಬಾಬುರಾವ ಕಾರಬಾರಿ, ಶಿವರಾಜ ಗಂದಗೆ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ವಕಾರೆ, ಸುಭಾಷ ಬಿರಾದಾರ, ಗೋವಿಂದರಾವ ಬಿರಾದಾರ, ಪಂಡಿತ ಶಿರೋಳೆ, ಶಫಿ ಬುಜುರ್ಗ್, ಜೈಭೀಮ್ ಬಂಧು, ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ, ದಿಗಂಬರರಾವ್ ಮಾನಕಾರಿ, ಲುಂಬಿಣಿ ಗೌತಮ್, ತಾನಾಜಿ ರಾಥೋಡ್, ಕಿಶನರಾವ ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕಟ ಬಿರಾದಾರಇತರರಿದ್ದರು. ರೇವಣಸಿದ್ದ ಜಾಡರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ.ಮಹೇಶ ಭಾಲ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟ ಲಾಳೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-33-377335510</p>