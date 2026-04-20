ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ

<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರದ ಆಸನಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಆಸನಗಳು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ದುರ್ನಾತ, ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು...</p>.<p>ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೂಸರ್ ಜೀಪ್, ಆಟೊಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವು ಭಾಲ್ಕಿ–ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ, ಬಸ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಘಾತದ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳು ಬಂಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಸಾವರೆ.</p>.<p>ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ನಳವಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಲೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಖರೀದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಆಸನಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳಕಾದ ನೆಲಹಾಸು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಸ್ಗಳು ಭಾಲ್ಕಿ–ಹುಮನಾಬಾದ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಂಢರಿ ಮೇತ್ರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ, ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-33-1208005313</p>