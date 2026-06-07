<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಡ್ಯಾಳದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 59ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮೊಳಕೀರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾವಗೇಶ್ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಗ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 111ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಲ್ಲವಿ ಗಿರೀಶ 160 (ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ), ಶ್ರೇಯಾ ವೀರಪ್ಪ 206 (ಕೃಷಿ), ಅರ್ಪಿತಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 320 (ಕೃಷಿ), ಅರುಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 320 (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್), ಆದಿತ್ಯ ವಿಜಯ 331 (ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ), ರಿಹಾನ್ ರಫೀಕ್ 337 (ಕೃಷಿ), ವಿವೇಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ 362 (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್), ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ 371 (ಕೃಷಿ), ಖುಷಿ ಬಾವಗೆ 378 (ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ), ವರ್ಷಾ ಶರಣಬಸಪ್ಪ 424 (ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ), ಸಂಕೇತ ಸುಗ್ಯಾನಂದ್ 452 (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ), ರಾಕೇಶ ಕುಮಾರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 464 (ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ), ವೈಭವ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ 479 (ಕೃಷಿ) ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನರೆಡ್ಡಿ,</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮೊಳಕೀರೆ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೊಗ್ಗಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-1076052399</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>