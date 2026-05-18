ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ

ಭಾಲ್ಕಿ: ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ. ತೆಂಗಿನ ನೀರಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ನೀರು. ಇವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಸರ್ಗ ರಮಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹು ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಳು ದಿನಗಳ ಸಪ್ತಾಹ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣ, ಮಹಿಪತಿ ಎಂಬ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಿವೆ. ಎಂತಹುದೇ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಭಕ್ತರು ಬಾಟಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>