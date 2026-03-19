ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಆಕಾಶ ಪೂಜಾರಿ

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಶ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್.ಎಂ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕನಕದಾಸ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ದೇಶ ಗೌರವಿಸಿದಂತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಧನ್ನೂರ(ಎಚ್) ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾಮಗೊಂಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಿದೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕನಕದಾಸ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕವಿತಾ ನರಸಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುಭಾಷ ಗುಪ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕಲಾತಂಡ ಡೋಣಗಾಪೂರ, ಸುಲೋಚನಾ ತಂಡದವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಮರ ಅನುಪಮಾ ಶೇರಿಕಾರ, ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಂಕರರಾವ್ ಭುಸಗುಂಡೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಕಾಶಿನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ಬಳತ(ಬಿ), ಸ್ವಾತಿ ಗಣಪತಿ ತಾಳಗೊಂಡ, ಓಂಕಾರ ಮಜಕೂರಿ, ಸುಲೋಚನಾ, ಚಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದೀಪಕ ಥಮಕೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದಾವಿದ್ ಕೆಂಪೆ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-33-1155767635