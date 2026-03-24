ಭಾಲ್ಕಿ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

<p><strong>ಭಾಲ್ಕಿ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ): </strong>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕುಸುಬಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸುವರ್ಣಾ ಸಾಯಿನಾಥ ಕಾರಿಗಾರ್, ಪಾರ್ವತಿ, ನರಸಿಂಗ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು.</p><p>ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ನ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>