ಭಾಲ್ಕಿ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಎಐಒಸಿಡಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಕೊಟ್ಟ ಬಂದ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ತೆರೆಯದ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುವಂತಾಯಿತು. ಕೆಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಷಧಿಗಳಿಂದಲೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ (ಎಐಒಸಿಡಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಗ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಔಷಧ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿ ಚೀಟಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಸಾವರೆ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ ತಗರಖೇಡೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸವರಾಜ ವೈರಾಗೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಳತೆ, ರೂಪೇಶ ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>