ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಾನೂನು ಕೈಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹ

ಭಾಲ್ಕಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ವರ್ಗಿಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಹಿಂಪಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಂತವೀರ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಗುಂದಗಿ, ಖಚಾಂಚಿ ಅಶೋಕ ಕಾರಬಾರಿ, ಮುಂಖಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಅಂಬರಶೆಟ್ಟಿ, ಜೈರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಭಾವುರಾವ್ ನೆಲವಾಡೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ, ಶಂಕರರಾವ್ ಚಲವಾ, ರೇಖಾಬಾಯಿ ಮಹಾಜನ, ನಾಗಭೂಷಣ ಮಾಮಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲಮಂಡಗೆ, ಪುಂಡಲೀಕರಾವ್ ಟಿಳೇಕರ್, ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿಚಕುಂದೆ, ರಾಜಣ್ಣಾ ಶೇರಿಕಾರ, ಜಿ.ಆರ್.ವಾಲಿ, ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಕಲ್ಲಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿಗಂಬರಾವ್ ಐನಾಪೂರೆ, ಕುಶಾಲರಾವ್ ವರದಾ, ಜಿ.ಆರ್.ಚಿಂಚೋಳೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಂಬಾರ, ನರಸಿಂಗರಾವ್ ತುಕದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>