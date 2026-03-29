ಮತಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಸಭೆ

ಭಾಲ್ಕಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಸರಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಎಲ್ಒ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಕಾರಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತಂಡ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಗಾದಗಿ, ವೆಂಕಟ್ ಲಾಳೆ, ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಕಾರಬಾರಿ, ಸುಭಾಷ ಬಿರಾದರ, ಪಂಡಿತ್ ಶಿರೋಳೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಧೂಪೆ, ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ, ಚನ್ನಬಸವ ಬಳತೆ, ತಾನಾಜಿ ರಾಠೋಡ್, ದಿಗಂಬರ್ ರಾವ್ ಮಾನಕಾರಿ, ಕಿಶನರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕಟ ಬಿರಾದಾರ, ಅಣ್ಣರಾವ್ ಹಲ್ಸೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ದಾನಿ, ಮಹೇಶ್ ಭಾಲ್ಕೆ ಇದ್ದರು. ರೇವಣಸಿದ್ದ ಜಾಡರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜೈ ಭೀಮ್ ಬಂಧು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-33-9207399</p>