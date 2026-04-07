ಬಾವಗಿ: ಅದ್ದೂರಿ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಬಾವಗಿ (ಜನವಾಡ): ಸಮೀಪದ ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ನಂದಿಕೋಲು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ರಥ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಚಿಕ್ಕಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಆಸೀನರಾದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕುಂಡದವರೆಗೆ ರಥದ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಭಕ್ತರು ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವಂತೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಥಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಡು, ಬತಾಸು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ... ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ರಥೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು.</p>.<p>ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ, ಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಂಟಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಚ್ಚಾ, ಶಾಂತವೀರ ಹಜ್ಜರಗಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅಳ್ಳಿ, ಕಾಶಿನಾಥ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಾಲ್ಕೆ, ಮಂಜು ಮರಾಠ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-33-827015867</p>