ಬೀದರ್‌: ಗರಿಗೆದರಿದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವ

ಬೀದರ್: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.</p>.<p>ರೈತರು ನೆಲ ಹದ ಮಾಡಿ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಆಗಮನವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮುಂಗಾರು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗರಿಗೆದರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುವುದೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಅರಿತೇ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿಯವರು ಕೃತಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಲ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಚುರುಕಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್, ಕಮಲನಗರ, ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾದು, ಆನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೀದರ್, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಚಿಟಗುಪ್ಪದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭರದ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ನೆಲ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಒಂದೆರೆಡು ಮಳೆಗೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಲವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 4.12 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>