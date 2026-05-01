ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಅಲಿಯಂಬರ್ (ಜನವಾಡ): ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವೃತ್ತ, ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಪಂಢರಿನಾಥ ಮಂದಿರ, ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಪುನಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೋಲಾಟ ಮೊದಲಾದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂತೋಷನೋರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಡಸಾಲೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುರೇಶ ಟಾಳೆ, ನೌನಾಥ ಗೌಡೆ, ಸಂಗಮೇಶ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌತಮಕರ್, ರಾಜಕುಮಾರ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗೆ, ರಮೇಶ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಧು ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>