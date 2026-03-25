‘ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ತಿದ್ದಿದ ಅಲ್ಲಮ’

<p>ಬೀದರ್: ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಬಸವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 273ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶರಣ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ ಮಠದ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಥಮ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ತಿದ್ದಿದ್ದರು. ಉರಿಗಣ್ಣು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಭೂಲೋಕದ ಶಿವನೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಸೊನ್ನಲಾಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ವಜ್ರಕಾಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥರ ಅಹಂಕಾರ ಅಳಿಸಿ, ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಮರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಮರು ಭಕ್ತ, ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಹೀನವಾಗಬಾರದು. ಬೇಡುವವ ಜಂಗಮನಲ್ಲ, ಬೇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ವವೂ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತು. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನಂಗಳು ರಚಿಸಿದವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಭಕ್ತ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಕೊಳೆ ಕಳೆದ ಜಂಗಮರಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಶೈಲಜಾ ಜಿ. ಹುಡಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಸವ ಧರ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ, ಪ್ರಸಾದ, ಶರಣರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು. ಸೋಮಾರಿತನ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಅವರು ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಸೋಹ ಪರಂಪರೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಕರ್ತಾರನ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ನರಕವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವಂತೆ ಬಾಳಿದರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಣವೀರ ಕೊಡಂಬಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಮಠಪತಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಖಾಲ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಂಗರಗಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ಗಣಾಚಾರಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೋಟೆ, ಆರ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವಿ ಮಠಪತಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಹಾಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರುತಿ ಪಾಟೀಲ ನವಲಸಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಚಿಂತನ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗದೀಶ್ ಮುಖೇಡಕರ್, ಸಾಹಿತಿ ರಮೇಶ ಮಠಪತಿ ಇದ್ದರು. ಅನೀಶ್ ಪಾಖಾ ಗುರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು. ಶ್ಯಾಮಲಾ ಎಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಠಪತಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಖಾಲ್ ಭಕ್ತಿ ದಾಸೋಹಗೈದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-33-1354613092</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>