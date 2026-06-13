<p>ಬೀದರ್: ನಗರದ ಕುಂಬಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕುಂಬಾರವಾಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಮಾತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರವಾಡ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭರವಸೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ರಭಾವತಿ, ನರಸಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಸುಲೋಚನಾ, ಗುಜ್ಜಮ್ಮ, ಸುಹಾಸಿನಿ, ಅಂಬಿಕಾ, ಗಂಗಮ್ಮ, ರಮಾಬಾಯಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಸರಸ್ವತಿ, ಶೋಭಾ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಕಾಶಿಬಾಯಿ, ತುಳಜಮ್ಮ, ಶರಣಮ್ಮ, ಕಲಾವತಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ತುಕಾರಾಮ, ಶ್ರೀಧರ, ಅನಿಲ್, ಸತೀಶ್, ಭಾರತ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಂತೋಷ್, ಶ್ರೀಧರ ಕಳೆಕಾರ್, ಸಾಯಿನಾಥ, ದಿಗಂಬರ, ದೀಪಕ್, ದಿಲೀಪ್, ಕಾಶಿನಾಥ್, ಸದಾನಂದ್, ಸಂಜುಕುಮಾರ್, ಅಡೆಪ್ಪ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಜಯ, ಲೋಕೇಶ, ದೇವೇಂದ್ರ ಆರ್. ಸೋನಿ, ಯಶಪಾಲ್ ಭೋರೆ, ಚರಣಜೀತ್ ಆಣದೂರೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-33-1355294675</p>