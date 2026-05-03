‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳಕು’

ಮಿರ್ಜಾಪುರ(ಕೆ)(ಜನವಾಡ): 'ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿರದೆ, ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಣದೂರಿನ ಭಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಮಾಣಿಕೇಶ್ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದುರ್ಬಲರು, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ನೀಲಿಕಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಪತರಾವ್ ದೀನೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಆಣದೂರ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸಾಧುರೆ, ಪವನಕುಮಾರ ಮಿಠಾರೆ, ರಮೇಶ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>