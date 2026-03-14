ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲು ಯತ್ನ: ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ ಚಾಂದೋರಿ

ಬೀದರ್: ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಔರಾದ್ನ ಮುಖಂಡ ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ ಚಾಂದೋರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ನಾಗೇಶ್ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಜೀರ್ಗೆ ಅವರು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಸಕರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹುಸಿ ಹೇಳಿಕೆ, ಹೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆದರಿಸುವುದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದು ಔರಾದ್ ಶಾಸಕರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಬಳಿಕ ಹಣ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದು ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೈಯುವುದು, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಶಾಸಕರ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದ್ಯಾವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಗೇಶ್ ಜೀರ್ಗೆ ಅವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪೂರೈಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಔರಾದ್ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮಧ್ಯೆ ಆದ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ, ಕಂಪನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶಾಸಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಭು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾಗೇಶ್ ಜೀರ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆ ಬುಡವಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಾಗೇಶ್ ಜೀರ್ಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜೀರ್ಗೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ ಬಿ.ಐ.ಎಸ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಕಡಲೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾಗೇಶ್ ಜೀರ್ಗೆ ತಿಳ