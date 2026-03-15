ಅಷ್ಟೂರು: ಭಕ್ತರ ಮನ ತಣಿಸಿದ ಕವ್ವಾಲಿ, ಸಂಗೀತ

ಅಷ್ಟೂರು(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಷ್ಟೂರಿನ ಗುಮ್ಮಟಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕವ್ವಾಲಿ, ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಕ್ತರ ಮನ ತಣಿಸಿದವು.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಕವ್ವಾಲಿ, ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸುಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ನಡೆದವು.

ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಜೋಕಾಲಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಜರತ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ವಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳದ ಸೋಮಶೇಖರ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಒಡೆಯರ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಂಗಮರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಗುಮ್ಮಟಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಬೀದರ್ನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಡಾ.ವಿನೋದ್, ಡಾ.ಯೋಗೇಶ್ವರಿ, ಡಾ.ಈಶ್ವರಿ ಓತಿ, ಡಾ.ಕೋಮಲ್, ಡಾ.ರೇಣುಕಾ, ಡಾ.ಸುನಂದಾ, ಡಾ.ಸಂಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಪ್ರೀತಿ ಅವರು 250 ಜನರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಉಚಿತ ಔಷಧಿ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ವಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-33-1548368041