ಅಷ್ಟೂರು ಜಾತ್ರೆ: 'ಸಾಮರಸ್ಯ'ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಗಣ

ವಲಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೂವು, ಬಟ್ಟೆ ಚಾದರ್ ಅರ್ಪಣೆ | ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಚಿಣ್ಣರು | ಜಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.<p><strong>ಅಷ್ಟೂರು(ಜನವಾಡ):</strong> ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಷ್ಟೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಭಕ್ತ ಗಣ ಹರಿದು ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ, ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಗುಮ್ಮಟಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ವಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವೆಂದು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂರು ವಲಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಅಗರಬತ್ತಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಹೂವು, ಬಟ್ಟೆಯ ಚಾದರ್ ತೊಡಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಬೆಂಡು, ಬತಾಸು, ಅಳ್ಳು, ವಿಭೂತಿ, ಕುಂಕುಮ, ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ, ಪುಟ್ಟ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಒಳ್ಳು, ಕೇರುವ ಮರ, ಬಳೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತಿತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ಬೃಹತ್ ಜೋಕಾಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಕುದುರೆ ಜೋಕಾಲಿ, ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಲೂನ್, ಕನ್ನಡಕ, ಕಾರು, ಜೀಪು, ಬುಲ್ಡೋಜರ್, ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೊದಲಾದ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಇತ್ತು. ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಅನೇಕರು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಷ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ, ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ, ಪ್ರವಚನ, ದೀಪೋತ್ಸವ, ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ, ಕವ್ವಾಲಿ, ನಂದಿಕೋಲ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿತ್ತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ವಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಯಾಳದ ಜಂಗಮರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆ, ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು.</p>