ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು

<p>ಬಕ್ಕಚೌಡಿ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಹಾಗೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೀದರಿನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಗಣೇಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಶಡೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>‘ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ’: ‘ಗುರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಬಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನಮಿಸಿದರೆ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನೀಲಮನಳ್ಳಿಯ ವೈಜಿನಾಥ (ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ) ಸ್ವಾಮೀಜಿ’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಮಾತೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಳಕಾಪುರದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಳಚಾಪುರ ಶಂಭುಲಿಂಗಾಶ್ರಮದ ಸದ್ರೂಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಮಾತೆ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ, ಬೀದರಿನ ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮದ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾತೆ ಸಂಗೀತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-33-487638683</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>