ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬಾಪುರ (ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 400 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತರು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ರೈತರ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರುನಾಥ ರಾಜಗೀರಾ ಬಗದಲ್, ಬಸವರಾಜ ಬೋರಾಳ, ಉದಯ ತೋರಣ, ಸಂತೋಷ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಶೇಖರ ನೌಬಾದೆ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಂಚಾಳ, ಓಂಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಹೇಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>