‘ಬಸವಣ್ಣನ ನಂಬಿದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ’

ಬೀದರ್: ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬೈಲೂರು ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಹೀರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಸಂದೇಶ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವರ್ತನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಲಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಂದರು.

ಹರಳನಯ್ಯನವರ ಕಾಯಕ, ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ, ನುಲಿಯ್ಯ ಚಂದಯ್ಯ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯಕ್ಕನವರ ಕಾಯಕಗಳೆಲ್ಲವು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅರಸುತ್ತ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಹೀರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿಯಂಥಹ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಾಗೇಶ ಅಜ್ಜವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಇದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಕರಾತ್ಕಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ವಿಚಾರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ಸುಭಾಷ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಲೊದೆ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡಕಿ ನರಹರಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಕವಳಾಸ, ಸ್ವಪ್ನಾ ಸೌದಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ, ವಚನ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ನಾವದಗೇರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಶೆಟಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಮಠಪತಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭಾಕರ ಬಿರಾದಾರ, ವೀರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-33-1566099517