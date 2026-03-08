ಬೀದರ್‌: ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ; ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ನಗರದ ಕುಂಬಾರವಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಭವನಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರದ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>108 ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ತಮಟೆ ವಾದನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆ ತಂದವು. ಹಳದಿ ವರ್ಣದ ಧ್ವಜ, ಶಲ್ಯ ಧರಿಸಿ ಜನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗೌರಾದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಬೀರಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ, ಔದತಪುರದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದ ಮಚ್ಚೆಂದ್ರನಾಥ ಮುತ್ಯಾ, ಉಚ್ಚಾದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು, ಗೋಪಾಲ ಮುತ್ಯಾ, ಚೊಂಡಿಯ ಜಗದೇಶ್ವರ ಮೇತ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ, ದೇವತಾ ಆಹ್ವಾನ, ಧ್ಯಾನ, ಹೋಮ ಹವನ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಘ್ರತಮಾರಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರವಚನ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಂಪುರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಭಜನೆ ಜರುಗಿತು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮಕೋಡೆ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪಂಡಿತರಾವ್ ಚಿದ್ರಿ, ಗೀತಾ ಪಂಡಿತರಾವ್ ಚಿದ್ರಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೊಂಡ ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಳಪ್ಪ ಅಡಸಾರೆ, ಬಾಬು ಕಾಶೆಂಪುರ್, ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಂಬರ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಾರಾಮ ಚಿಟ್ಟಾ, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್. ಇಟಗಂಪಳ್ಳಿ, ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಕಾಪುರ, ಭೀಮರಾವ್ ಜನಾಪೇಟ್, ಸಂತೋಷ ಜೋಳದಾಪಕೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಸಂಗೋಳಗಿ, ಅಶೋಕ್ ಮುದಾಳೆ, ಗುರುನಾಥ ಮುದಾಳೆ, ಶ್ರೀಪತಿ ಮೇತ್ರೆ, ವಿಠಲರಾವ್ ಪೀಠಗೋಡ, ರಘುನಾಥ್ ಭುರೆ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಅಡಸಾರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಜಮಗಿ, ಧನ್ನರಾಜ್ ಗುಡಮೆ, ಲೋಕೇಶ್ ಮೇತ್ರೆ, ಸಂಜು ಡೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>