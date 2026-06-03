ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭ

<p>ಬೀದರ್: ಬೀದರ್-ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ವಿಮಾನವು ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 1) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು 7.30ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.15ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಹೊರಟು 9.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿತು. ವಿಮಾನವು ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒದಗಿಸಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮರು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-33-552658765</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>