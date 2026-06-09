ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

<p><em>ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾ</em></p>.<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೆಡೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಾಲ್ ನಿಂದ ತಳವಾಡ (ಎಂ), ಸೋಮಪೂರ, ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಡಾವರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಸಿಮಾಡ, ಬೀದರ್-ಭಾಲ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧಾರಜವಾಡಿ, ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರು (ಬಿ), ವಳಸಂಗ ಪಾಟಿಯಿಂದ ಬೀರಿ (ಕೆ), ಬೀರಿ (ಕೆ) ಯಿಂದ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ, ನಗರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಹು ನಗರದ ಆರಂಭಿಕ ರಸ್ತೆ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ, ಬೀದರ್-ಭಾಲ್ಕಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹನುಮಾನ್ ಬೇಕರಿಯಿಂದ ತುಕದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು, ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತೆಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಾಲ್ ನಿಂದ ತಳವಾಡ (ಎಂ), ಸೋಮಪೂರ, ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳು, ಬಸ್, ಅನೇಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ನಾನಾ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಧೂಳಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಮಜ್ಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ತೇಲಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸೋಮಪೂರ, ಅತನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬರದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಸಿಮಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ತಗ್ಗು, ಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ವಾಹನ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾವರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ ಶೇರಿಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಸಿಮಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಿಸಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ನಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಪುನಃ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ದುರ್ವಾಸನೆ ಸಹ ಸೂಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಿಪೇರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-33-1009309553</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>