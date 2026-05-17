ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಖಂಡ್ರೆ ಚಾಲನೆ

ಭಾಲ್ಕಿ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21ರ ಶ್ರೀವಾರಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುರ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ವಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜೈರಾಜ ಪಾತ್ರೆ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಕಾರಾಮುಂಗೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಜಭವನ, ಓಂಕಾರ ಮೋರೆ, ಶಿವುಕುಮಾರ ಪೆದ್ದೆ, ಶೇಖರ ವಂಕೆ, ಮಧುಕರ್ ಮಾಟೆ, ರಮೇಶ ಜಮಾದಾರ್, ಪ್ರಭು ಪಟ್ನೆ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಧನ್ನುರೆ, ಸಂತೋಷ ಮಾನಕರಿ, ರವಿ ಭೂರೆ, ವಾಸುದೇವ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಭು ಡಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ