ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

<p>ಭಾಲ್ಕಿ: ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಲಾಧಾ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 2026ರ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಕೇಂದ್ರ 110/33/11 ಕೆ.ವಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>11 ಕೆ.ವಿ. ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ವಾಗಲಗಾಂವ, ಕೆ.ವಿ.ಎನ್.ಜೆ.ವೈ.ಖುದಂಪೂರ, ಕೆ.ವಿ.ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಉಚ್ಚಾ, ಕೆ.ವಿ.ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಕೇಸರಜವಳಗಾ, ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಪಿ.ಇಂಚೂರು, ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಪಿ.ಮೊರಂಬಿ, ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಲಾಧಾ, ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಪಿ.ಹಲಸಿ, ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಸಾಯಗಾಂವ ಸೇರಿದಂತೆ 33ಕೆ.ವಿ.ಮೇಹಕರ ಮತ್ತು 33ಕೆ.ವಿ.ಹುಲಸೂರು ಫೀಡರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-33-1588746012</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>