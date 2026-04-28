ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್‌ ಸಂಘದ 7ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಬೀದರ್: ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ 7ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿವೇಶನವು ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆಯ ಗಿರಿಜಾ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತಮಾತೆಯ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದತ್ತೋಪಂತ್ ಟೇಂಗಡಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ರಮೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಪಸರಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್. ಎಲ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಕೀಲ ಬಸವರಾಜ ಬುಳ್ಳಾ ಕಂಗನಕೋಟ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘವು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಕರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗಣಪತಿ ಸಕ್ರೆಪನೋರ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಸಂಜಯ್ ಲಡ್ಡಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಸತ್ಯಕುಮಾರ್ ಚಾಂಡಾಸುರ್, ಧನಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ನಾಳೆ, ಸಾಗರ್ ರಕ್ಷೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತೊಗ್ರಿಕರ್, ಉಮಾಕಾಂತ್ ರೊಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರ್, ಜಾನ್ಸನ್ ಜನವಾಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾದೇವ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್, ರಮೇಶ್ ಲಡ್ಡಾ, ರಾಜಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಫುಲಾರಿ, ಶಿವಶರಣ್ ಕೋಲಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಹೊನ್ನಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>