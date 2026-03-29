ಬಾವಗಿ:ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ

ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ

ಬಾವಗಿ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ.

ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಿ.ಸಿ. ಬೆಡ್ ಆವರಣ, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಮೊದಲಾದವು ಮಠದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

'ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿವೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.

'ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ₹6 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರದ್ದೇ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಬೆಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲು 18 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಠದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಿಂದ 5 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏ.3 ರಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 4 ರಂದು ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ 5 ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-33-1199360776