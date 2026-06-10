<p>ಬೀದರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ</p>.<p>ದಿ. ಕಲಾವತಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ಭಾವಕುಸುಮ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ನಗರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಲೀಲಾವತಿ ಚಾಕೋತೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ‘ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಹಿರಂಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕವನಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲಾವತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಕುಸುಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರೇಮ, ಪಾಲಕರ ಪ್ರೇಮ, ಪತಿಯೇ ದೈವ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಿಎ ಪದವೀಧರರಾದ ಅವರು ಹಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿದಂಬರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹಾವಗಿರಾವ್ ಮೈಲಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಠವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸುಂದರ ಮನಸ್ಸು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಲಾವತಿ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಂತೆ ಪೋಣಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 63 ಕವನಗಳನ್ನು ಓದುಗರ ಕೈಗೆ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ.ಕುಚಬಾಳ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ತಗಾರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತಿಂಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸುನೀತಾ ಕೂಡ್ಲಿಕರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-33-592165388</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>