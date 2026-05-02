ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂದು

ಬೀದರ್: ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲರಾವ್ ರಕ್ಷ್ಯಾಳೆ ಅವರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕ 'ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಆರದ ದೀಪ' ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಶನಿವಾರ (ಮೇ 2) ನಗರದ ನಗರದ ಪಟ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚನಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವರು. ಸಂಸದ ಸಾಗರ ಖಂಡ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಾಹಿತಿ ಬಸವರಾಜ ಬಲ್ಲೂರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ.ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.