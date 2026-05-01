ಬ್ರಿಮ್ಸ್: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

<p>ಬೀದರ್: ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಾಂತಲಾ ಕೌಜಲಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕಿ ಕೆ. ನೀಲಾ ಅವರು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕು, ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆಣದೂರಿನ ಭಂತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದರು. ಡಾ. ಲೋಕೇಶ್ ಹೊಸಮನಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಡಾ. ಶಿವಯೋಗಿ ಬಾಳಿ, ಡಾ. ಅಹಮ್ಮದ್, ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಳಗೆ, ಡಾ. ಅವಿನಾಶ, ಡಾ. ಜೈಶಾಲಿನಿ ಮುಡಬಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-33-504017042</p>