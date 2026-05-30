ಬ್ರಿಮ್ಸ್‌: ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ನಗ್ನ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌

ಬೀದರ್: ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬ್ರಿಮ್ಸ್) ಈ ಸಲ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ನಗ್ನ ಫೋಟೊ–ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಾಯಿಲೆ, ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶವಗಳನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ನಗ್ನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು, ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರ ಕೋಣೆಯ ಅಟೆಂಡರ್ ಮುನೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಇಂಥ ವಿಕೃತಿ ಎಸಗಿರು ವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮೊಹಸಿನ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಅವರು ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯು ನಗ್ನ ಫೋಟೊ–ವಿಡಿಯೊ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಆರೋಪಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು, ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥದ್ದು' ಎಂದು ಡಾ.ಮೊಹಸಿನ್ ಉಲ್ ಹಕ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಆರೋಪಿಯ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗೌರವಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗೋಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ