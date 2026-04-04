‘ಬುದ್ಧ ತತ್ವ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ’

ಅಲಿಯಂಬರ್(ಜನವಾಡ): 'ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವಗಳ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಆಣದೂರಿನ ಭಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ ತಕ್ಷಶೀಲ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಣದೂರಿನ ಭಂತೆ ಧಮ್ಮಾನಂದ ಮಹಾಥೆರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಂತೆ ಕರುಣಾನಂದ, ಭಂತೆ ಸಂಘಸೇವಕ, ಮಾತೆ ಅರ್ಚಸ್ಮತಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆ, ಸಂತೋಷ್ ಪಡಸಲೆ, ಸಂಗಮೇಶ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯರನಳ್ಳಿ, ಶಂಕರ ಚೊಂಡಿ, ತುಕಾರಾಮ ಜನವಾಡ, ರಾಜಕುಮಾರ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗೆ, ರಮೇಶ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-33-2138060994</p>