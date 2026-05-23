ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೂರಿಗೆ ಪರದಾಟ

ಬೀದರ್: ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೂರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಮಹದಾಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ ನಂತರ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಮನೆ, ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ.</p>.<p>ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅನುಮತಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p>'ಬೀದರ್ ಈಗ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕನಸು ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ ಅಮೃತ್.</p>.<p>'ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವೆ. ಈ ಕಡೆ ಮನೆಯೂ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ರಾಜು ಪರಿವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-33-761932115</p>