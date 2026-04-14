ಚಟ್ನಳ್ಳಿ: ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ

ಚಟ್ನಳ್ಳಿ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಗುದಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗುದಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಗುದಗೆ, ಡಾ.ಶಾರದಾ ಗುದಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 226 ಜನರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ, ಉಚಿತ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಿತು. 38ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಇಸಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಳ್ಳೆ, ಡಾ.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್, ಡಾ.ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಡಾ.ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ, ನಾಗೇಶ, ಬಸವರಾಜ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ಘಾಳೆಪ್ಪ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ, ಓಂಕಾರ ಕೆ., ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಂಗೋಳಿ, ಜಾನ್ವಿ, ಡಾ.ಹರೀಶ್, ನಿತಿನ್ ಕರ್ಪೂರ, ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ.ಲೋಕೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಅಂಬಿಕಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>