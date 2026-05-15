ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ (ಜನವಾಡ): ಅಂಗವಿಕಲರ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಡಾನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾದರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪೂರೈಸಿದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾದರ್ ಡೈಸ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥತಿರಿದ್ದರು.