ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p>ಚಿಮಕೋಡ್(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರಾಯಣ ಶನಿವಾರ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ವಾರದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಕೀರ್ತನೆ, ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೊನೆಯ ದಿನ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಅಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಕುಂಭ ಕಳಸ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಾಜಾ, ಭಜಂತ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಾಲಾ ಕೀರ್ತನ್ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರುತಿ ಶಿವಬಾರೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಟೊಳ್ಳೆ, ಅಂಬಾದಾಸ ಮಹಾರಾಜ, ಶಿವಕುಮಾರ ಟೊಳ್ಳೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಸೋಮನಾಥ ಕಂದಗೂಳೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿನ್ನಪ್ಪನೋರ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಬಿರಾದಾರ, ಶ್ರಿಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರವೀಣ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೆ, ಶಿವಾನಂದ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಲ್ತಾನಪುರೆ, ಶರಣು ಟೊಳ್ಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-33-876588142</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>