ಮನ ರಂಜಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ

<p>ಚೊಂಡಿ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೊಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಸಭಿಕರ ಮನ ರಂಜಿಸಿತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ, ಮೊಹರಂ ಪದ, ಬುಲಾಯಿ ಪದ, ಸೋಬಾನ ಪದ, ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ತಮಟೆ ವಾದನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯ ಉಳಿವು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಗದೀಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ, ಘಾಳೆಪ್ಪ ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ, ನಜೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಫಕೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದರು. ಶಂಕರ ಚೊಂಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಿಲೈಮಾ ಆಣದೂರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿವರಾಜ ತಡಪಳ್ಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-33-748211421</p>