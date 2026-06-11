<p>ಬೀದರ್: ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಹೀಂಖಾನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಫಲಕ ಹಿಡಿದು ‘ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ’, ‘ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ-ರಹೀಂಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ’, ‘ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ’, ‘ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು’ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಹೀಂಖಾನ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಜನ ಸೇವೆ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬುಯ್ಯಾ, ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್, ಹುಲೆಪ್ಪ, ಸಂಜು, ರಿತೇಶ್ ಭೈರನಳ್ಳೆ, ಧನರಾಜ ಚಾಂಬೋಳೆ, ವೈಜಿನಾಥ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ, ಶಿವರಾಜ ಅಲಿಯಂಬರ್, ಯೇಶಪ್ಪ ಮಮದಾಪುರ, ತಾಜೊದ್ದೀನ್ ಯರನಳ್ಳಿ, ನೀಲಕಂಠ ದೇಸಾಯಿ ಯರನಳ್ಳಿ, ಸಂಜು ಚಿಮಕೋಡ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಚಿಮಕೋಡ್, ಯೋಗೇಶ್ ಶ್ರೀಗೆರಿ ನೌಬಾದ್, ಪಂಡಿತ ವಿಳಾಸಪುರ, ಅರ್ಜುನ ನಂದಗಾಂವ್, ಮಂಜು ಸೋಲಪುರ, ಶಿವರಾಯ ಗೊಂಡ ಅಲಿಯಂಬರ್, ಪರಮೇಶ ಬಂಪಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿಳಾಸಪುರ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-33-1683906094</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>